Saldo blanco de aparatoso accidente sobre Carretera Nacional

Un joven de 20 años resultó ileso luego de impactar su vehículo contra una camioneta, a la altura del municipio de Monterrey

Personal de Protección Civil acudió hasta el kilómetro 269 de la Carretera Nacional para atender el reporte de la volcadura de un vehículo durante las primeras horas de este domingo en Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:45 horas, cuando el conductor de un automóvil compacto perdió el control para impactarse contra una camioneta y terminar volcado sobre el carril de alta velocidad.

Aunque en un principio se informó sobre un posible incendio de unidad, rescatistas y Bomberos descartaron el siniestro.

Tanto el responsable identificado como Arturo Sergio, de 20 años, como los tripulantes de la camioneta, fueron revisados por paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que no contaban alguna lesión.

En este hecho también colaboraron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como agentes de Movilidad municipal, quienes se encargaron de las labores correspondientes del retiro de los vehículos.