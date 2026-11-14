¡Saca cuchillo durante discusión en mercado de Ciénega de Flores!

Una discusión entre comerciantes en el mercado de Valle del Carrizal, en Ciénega de Flores, terminó en amenazas con cuchillo y presuntas agresiones.

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Momentos de tensión y violencia se vivieron en el mercado de Valle del Carrizal, en el municipio de Ciénega de Flores, luego de que una discusión entre comerciantes escalara hasta llegar a las amenazas con un arma blanca.

Una transmisión en vivo realizada por Meery Gallegos captó parte del altercado, donde un hombre identificado durante la transmisión como Óscar presuntamente agredió a comerciantes, derribó mercancía de uno de los puestos y posteriormente sacó un cuchillo durante la confrontación.

De acuerdo con lo narrado en el video, el conflicto habría iniciado por una discusión entre la esposa del señalado y la propietaria de un puesto; sin embargo, la situación subió de tono cuando el hombre intervino.

Pero eso no fue todo. Durante la transmisión también se escuchan expresiones en las que el señalado presuntamente asegura contar con influencias en la Presidencia Municipal y con elementos de la Policía de Ciénega de Flores.

Asimismo, se denunció una presunta agresión contra una persona adulta mayor, situación que también deberá ser esclarecida por las autoridades.

Ahora corresponde a las autoridades municipales aclarar lo sucedido, investigar los señalamientos y determinar si hubo alguna responsabilidad por parte de los involucrados.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre estos hechos, por lo que se desconoce si hubo personas lesionadas, si se presentó alguna denuncia formal o si el presunto agresor fue detenido.