Ruta urbana choca contra puesto de tacos en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, una de las partes del remolque alcanzó a impactar el espejo y el parabrisas del camión, provocando daños en la unidad.

Un camión de ruta urbana terminó involucrado en un percance vial luego de impactarse contra un remolque utilizado como puesto de tacos, en la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey.

El accidente ocurrió la noche del domingo en el cruce de las calles Alfredo V. Bonfil y Julio Camelo, donde la unidad de transporte urbano circulaba por la zona cuando terminó golpeando parte de la estructura del puesto de comida.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las partes del remolque alcanzó a impactar el espejo y el parabrisas del camión, provocando daños en la unidad.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para revisar la situación y descartaron personas lesionadas tras el percance.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes se encargarían de establecer la responsabilidad por los daños ocasionados tanto al puesto de comida como a la unidad de transporte.

Luego de descartar cualquier otro riesgo, el personal de auxilio se retiró del lugar y el camión pudo continuar con sus labores.