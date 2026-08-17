Ruta choca contra domicilio en Apodaca; valoran a 12 pasajeros

Se contó con presencia de personal de la ruta para realizar las reparaciones a la unidad, quienes revelaron que contaba con una manguera rota

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Un camión de la ruta 611 protagonizó este fin de semana un fuerte accidente al impactarse contra un domicilio de la colonia Agua Fría, en Apodaca.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche, cuando el conductor aparentemente perdió el control y terminó impactándose contra la vivienda en el cruce de Antiguo Camino a Agua Fría y Carretera a Zuazua.

En el lugar acudieron elementos de la corporación de Movilidad, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los 12 pasajeros que tripulaban el camión, entre los que se encontraban al menos tres menores. Estos fueron identificados como:

Leidy Marlén Ramírez Ramirez, 31 años

Gamaliel Ramírez Lázaro, 30 años

Roberto Carlos Zavala Castillejo, 27 años

Dulce Carolina Romero Yáñez, 53 años

Menor de 10 años

Menor de 14 años

Yoselin Carolina Del Ángel Romero, 29 años

Menor de 4 años

Guadalupe Vázquez Juan, 33 años

Juan José Castillo Moreno, 54 años

Maricela Pérez Solís, 54 años

Ana Sofía Peralta Santiago, 22 años

También se contó con presencia de personal de la ruta para realizar las reparaciones correspondientes a la unidad. Determinaron que contaba con una manguera rota después de que subiera de manera brusca en la banqueta hasta estrellarse en el inmueble.

En el lugar, se contó con la presencia de Protección Civil Nuevo León, Cruz Roja Mexicana y Modilidad.