Ruta choca contra domicilio en Apodaca; valoran a 12 pasajeros

Un camión de la ruta 611 protagonizó este fin de semana un fuerte accidente al impactarse contra un domicilio de la colonia Agua Fría, en Apodaca.
Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche, cuando el conductor aparentemente perdió el control y terminó impactándose contra la vivienda en el cruce de Antiguo Camino a Agua Fría y Carretera a Zuazua.
En el lugar acudieron elementos de la corporación de Movilidad, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los 12 pasajeros que tripulaban el camión, entre los que se encontraban al menos tres menores. Estos fueron identificados como:
- Leidy Marlén Ramírez Ramirez, 31 años
- Gamaliel Ramírez Lázaro, 30 años
- Roberto Carlos Zavala Castillejo, 27 años
- Dulce Carolina Romero Yáñez, 53 años
- Menor de 10 años
- Menor de 14 años
- Yoselin Carolina Del Ángel Romero, 29 años
- Menor de 4 años
- Guadalupe Vázquez Juan, 33 años
- Juan José Castillo Moreno, 54 años
- Maricela Pérez Solís, 54 años
- Ana Sofía Peralta Santiago, 22 años
También se contó con presencia de personal de la ruta para realizar las reparaciones correspondientes a la unidad. Determinaron que contaba con una manguera rota después de que subiera de manera brusca en la banqueta hasta estrellarse en el inmueble.
En el lugar, se contó con la presencia de Protección Civil Nuevo León, Cruz Roja Mexicana y Modilidad.