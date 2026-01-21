Ruta 405 continúa operando pese a accidentes en menos de 48 horas

Autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades en ambos hechos, mientras usuarios y vecinos exigen mayores medidas de seguridad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A pesar de verse involucrada en al menos dos accidentes en menos de dos días, la ruta 405 del transporte urbano, que cubre el trayecto de Félix U. Gómez a la zona de La Estanzuela, continúa operando con normalidad en el sur de Monterrey.

El primer percance ocurrió el domingo pasado en las inmediaciones del mercado Francisco Villa, en la colonia Moderna, donde un camión de esta ruta se impactó contra varios establecimientos, dejando al menos cuatro locales comerciales dañados.

El representante legal de la ruta 405 informó que la unidad involucrada no era conducida por un operador de la empresa, ya que había sido robada horas antes desde la base, motivo por el cual se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Luis Alberto Calderón Díaz, autoridad vinculada al caso, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable tanto del robo como del choque, y señaló que la empresa sostuvo diálogo con los locatarios afectados, comprometiéndose a responder por los daños materiales y la reparación del perjuicio.

Sin embargo, apenas dos días después, este martes 20 de enero, se registró un nuevo accidente en la zona de La Estanzuela, específicamente en el cruce de Paseo de la Cima y Paseo del Pedregal, en la colonia Fomerrey 45.

En este punto, un camión de la ruta 405 y otro de la ruta 5 protagonizaron un choque frontal, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio y rescatistas.

El percance dejó como saldo cinco personas lesionadas, quienes recibieron atención médica en el lugar.

De acuerdo con información recabada, ambas rutas pertenecen al mismo permisionario, la asociación Permisionarios de Transporte de Monterrey, que opera diversas líneas del transporte urbano en el sur de la ciudad.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en ambos hechos, mientras usuarios y vecinos exigen mayores medidas de seguridad y supervisión en el servicio de transporte público.