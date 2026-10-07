Ruta 222 queda atrapada en bache tras lluvias en Monterrey

Un camión de la ruta 222 quedó atrapado en un bache inundado de avenida Los Ángeles, por lo que pasajeros tuvieron que bajar de la unidad.

Un camión de ruta urbana 222 quedó atrapado luego de caer en un bache en la avenida Los Ángeles en el municipio de Monterrey.

La zona permanece inundada luego de las fuertes lluvias registradas, lo que impide la visibilidad de los múltiples desperfectos del pavimento.

Mientras realizaba su recorrido, la llanta trasera derecha cayó al agujero, haciendo imposible su salida; ante esto, los pasajeros tuvieron que bajar de la unidad.

Al lugar arribaron elementos de movilidad del municipio, quienes abanderaron la zona en la espera de los mecánicos y la grúa que retiraría al camión de la vía.