Rusos visitan Monterrey y su reacción se hace viral

Ilia Kiselev y Katerina Kiseleva, una pareja rusa apasionada por la cultura mexicana, están causando sensación en línea a través de su canal de YouTube “Rusos reaccionan”.

En este espacio, comparten sus vivencias y opiniones sobre distintos aspectos de México, un país que han adoptado con entusiasmo en cada una de sus entregas. Su más reciente video, titulado “NORTE DE MÉXICO NO ES LO QUE IMAGINABAMOS”, ha capturado la atención de miles de espectadores al documentar su visita a Monterrey, logrando más de 359 mil visualizaciones en tan solo seis días.

Desde el inicio de su aventura en Monterrey, la pareja ha compartido con su audiencia cada detalle de su experiencia. Comenzaron mostrando su habitación de hotel y posteriormente exploraron emblemáticos puntos de la ciudad.

Uno de sus primeros destinos fue la Fuente de Neptuno, que, aunque en proceso de reconstrucción, no dejó de impresionar a Katerina: “De verdad está espectacular, es súper grande esta fuente, pero por tristeza está en reconstrucción porque como vemos la están pintando ahora y no sale agua, pero se ve muy bonita”.

El asombro ante la imponente arquitectura de Monterrey fue una constante en sus comentarios. Katerina destacó la impresión que les causó la Macroplaza, mientras que Ilia se mostró intrigado por las tiendas de campaña que ofrecen masajes en la plaza, señalando que parece ser una actividad popular en la ciudad.

Durante su recorrido por la calle peatonal Morelos, la pareja no ocultó su entusiasmo al encontrarse con una vibrante actividad comercial y cultural. “Nos encanta muchísimo este ambiente y vamos a seguir paseando. Todavía no podemos creer que estamos paseando por Monterrey, la ciudad de nuestros sueños y por fin la estamos conociendo con nuestros propios ojos”, expresó Katerina.

El viaje continuó hacia el Barrio Antiguo, un lugar que los cautivó por su belleza histórica y los colores brillantes de sus edificaciones. ““Se ve súper bonito, de verdad parece que estamos en otro mundo, en un lugar histórico y acá todos los edificios tienen colores brillantes. ¡Nos encanta muchísimo!”, comentaron.

Como reflexión final en este video, Ilia expresó su fascinación por Monterrey: “Monterrey me encantó, está muy grande, muy diversa con diferente arquitectura y diferentes lugares preciosos. Nos ha gustado muchísimo y estamos felices que por fin llegamos al norte de México”. Katerina, en tanto, resaltó la impresión inicial al arribar a la ciudad y la expectativa de nuevas experiencias: “Desde la llegada al aeropuerto me impresionó muchísimo esta ciudad porque está rodeada de montañas; eso me encanta muchísimo, se ve muy bonito, es algo increíble, todo lo que está cerca de la naturaleza me encanta. Ya comentamos muchas veces que es muy diversa, hay muchas cosas que ver y todavía nos están esperando muchas cosas por hacer y comer”.

La pareja rusa en otros videos compartieron el recorrido que hicieron al subir por primera vez al Metro de Monterrey.

También compartieron su experiencia de subir al Mirador Asta Bandera, pero para su mala fortuna no se encontraba la monumental bandera, sin embargo, disfrutaron de las fabulosas vistas que ofrece de la ciudad.

Ilia y Katerina no podrían irse de Monterrey sin conocer el Parque Fundidora y el Paseo Santa Lucía, de los cuales quedaron encantados.

Después de haber probado el cabrito, platillo típico de Nuevo León, los rusos también decidieron a aventurarse a probar la comida callejera de Centro de Monterrey, así como el cabrito y la carne asada del Mercado Juárez.

Uno de los últimos lugares que visitó la pareja rusa fue el Estadio de los Rayados, en Guadalupe, donde se llegará a cabo algunos partidos del Mundial 2026.

La vivencia de Ilia y Katerina en Monterrey, cuidadosamente documentada en su canal de YouTube, no solo muestra su afecto por México, sino también la habilidad de este país para maravillar y cautivar a sus visitantes.

