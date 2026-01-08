'Runne' sigue su recuperación tras iniciar quimioterapias

La perrita maratonista se encuentra preparada para recibir un nuevo hogar apenas se recupere, pero eso sí, ya hay una larga lista de espera

Luego de ganarse los corazones de miles de regio en redes sociales, la perrita maratonista o “Runne” como también la han llamado, continúa evolucionando de manera positiva tras ser rescatada y atendida en el Centro Estatal de Atención Animal.

Es en este centro, que la perrita ha recibido el tratamiento adecuado, como lo comenta Raul Lozano, secretario Estatal de Medio Ambiente“Se le han dado sus cuidados, su tratamiento, se le han puesto sus vacunas, la vacuna contra la rabia, la quíntuple”.

Sin embargo, tras unos estudios, se le detectó un tumor venéreo transmisible (TVT), por lo que ya se le aplicó una primera sesión de quimioterapia.

“Ya se le hizo su primer quimioterapia, estamos esperando realizarle la segunda quimioterapia en el transcurso de la siguiente semana para evaluarla, volverle a hacer otros estudios y esperar a hacer una tercera o bien si con ya las que con la segunda quimioterapia fue suficiente y que la perrita pueda ser puesta en adopción.

”El Centro de Bienestar Animal, ha sido la casa temporal de la perrita, un lugar que cuenta con 125 animalitos que han sido rescatados de situaciones de riesgo y violencia, dándoles el tratamiento adecuado y oportunidad de ser adoptados para recibir la vida que merecen.

“Vamos a hacer un filtrado de los perfiles de la gente que quiera llevar hacia la perrita, vamos a hacer entrevistas para que después con la información mínima que se requiere, como es credencial una identificación, insisto visitar nosotros hasta el área donde va a poder estar la perrita, poderla ya dar definitivamente en adopción y que pueda encontrar un nuevo hogar y una nueva vida a la perrita maratonista”.

Después de volverse viral, “Runni” seguirá con su tratamiento, esperando poder salir adelante lo más pronto posible para poder llegar a un hogar que le brindará el amor y atención que todos estos perritos merecen.

Si quiere formar parte de quienes quieren brindarle esta oportunidad a la maratonista se pueden comunicar a los números:81 34 99 06 32 y 81 34 98 06 37