Ruido de Ternium alerta a vecinos; empresa descarta riesgo

Una reacción entre agua y escoria en la Planta Guerrero provocó un fuerte ruido, pero Ternium aseguró que no hubo peligro para la comunidad.

Un fuerte ruido que pudo escucharse en los alrededores de la Planta Guerrero de Ternium, en Nuevo León, generó inquietud entre vecinos este lunes, luego de que alrededor de las 14:15 horas se registrara una reacción de choque térmico en las instalaciones.

De acuerdo con la empresa, el incidente ocurrió cuando agua entró en contacto con escoria de la planta, lo que provocó la reacción y el ruido que se percibió en la zona.

“Ternium informa que hoy en Planta Guerrero, alrededor de las 14:15 horas, se produjo una reacción de choque térmico al entrar en contacto agua con escoria de la planta, ocasionando un ruido que pudo escucharse en los alrededores”, informó la empresa en sus canales oficiales.

Ternium informó que su cuerpo de bomberos acudió de inmediato para controlar la situación y que, como parte de sus protocolos, notificó de lo ocurrido a las autoridades correspondientes.

La compañía aseguró que el hecho no representó un peligro para la comunidad ni generó riesgos para el medio ambiente en la planta ubicada en el municipio de San Nicolás.

“Este hecho no representó un peligro para la comunidad ni riesgo para el medio ambiente”.

La empresa señaló que la situación fue atendida de manera inmediata y que las operaciones de respuesta se realizaron conforme a sus protocolos de seguridad.