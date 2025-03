Rubén N., entrenador de gimnasia, otro acusado de abuso sexual

“Hoy subieron otras chavas su testimonio del mismo hombre que abusó de mí, y es por eso que hoy me atrevo a hablar de lo que tanto tiempo calle y muchas veces negué por miedo y vergüenza, en la gimnasia el maestro que tenía llamado Rubén (no recuerdaba su apellido) ahora se que es RUBEN TORRES DÁVILA me tocaba cada que teníamos estiramiento de flex, metia sus dedos en mi vagina disimulando que me abria mas para “quebrarme” todos los días de entrenamiento era lo mismo”, se lee en la publicación de Joenia a través de sus redes sociales, en donde incluyó fotografías de su etapa como gimnasta.