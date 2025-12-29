Ropa interior amarilla o roja: ritual de Fin de Año

La tradición de elegir colores específicos al vestir para despedir el año persiste en México como un símbolo de esperanza, deseos personales y nuevos comienzos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Fin de Año llega acompañado de rituales que buscan atraer buena suerte, amor y prosperidad, y uno de los más populares en México es el uso de ropa interior de distintos colores para recibir el Año Nuevo.

De acuerdo con la creencia popular, cada color tiene un significado especial. El rojo se asocia con el amor, mientras que el amarillo representa el dinero y la abundancia, por lo que muchas personas optan por elegir uno o incluso combinar ambos.

Significado de los colores de ropa interior para Año Nuevo

“El rojo es para el amor y el amarillo es para el dinero, se están llevando los dos porque quieren dinero y amor”, explicó Paula, quien señaló que este ritual sigue siendo una de las tradiciones más solicitadas durante esta temporada.

Sin embargo, no todos mantienen la costumbre. Algunas personas aseguran haber dejado de practicarla tras no obtener los resultados esperados.

“Por lo regular no uso, anteriormente usaba pero ahora ya no, no se me cumplió lo que buscaba”, comentó Juliana.

Tradición que persiste con el paso del tiempo

Otros, en contraste, afirman que sí han tenido experiencias positivas.

“Uso amarillo y sí se me ha cumplido”, señaló Alejandra, al referirse a la creencia de atraer prosperidad para el año entrante.

También existen quienes ven esta práctica como una tradición que se ha transmitido con el paso del tiempo, más allá de su efectividad.

“Pues es una tradición que el rojo para el amor es una tradición que ya se va imponiendo”, comentó William.

Más allá de creer o no en el significado de cada color, el uso de ropa interior especial para Fin de Año continúa siendo un símbolo de esperanza y nuevos comienzos, con el que muchas personas despiden el 31 de diciembre y dan la bienvenida a un nuevo ciclo.