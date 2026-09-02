Rompen tubo de gas durante trabajos en calles de Monterrey

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como policía del municipio, para resguardar la zona y cerrar la fuga

Los hechos ocurrieron en la calle Ruperto Martínez y Amado Nervo, donde el grupo de trabajadores realizaba una excavación en la banqueta, rompiendo un tubo de gas natural, provocando la fuga.

Alertan a personas por fuga de gas

Rápidamente, los hombres alertaron a las personas para que se retiraran del lugar. Durante su huida, un automovilista que pasaba por la zona, al intentar escapar, impactó su auto, quedando varado, sin embargo, salió de la unidad, alejándose.

Autoridades resguardan la zona

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como policía del municipio, para resguardar la zona y cerrar la fuga.

No se registraron personas lesionadas o daños mayores.