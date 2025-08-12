Rompen récord en la lucha contra el huachicol en la zona noreste

En últimos meses, autoridades federales y estatales han reforzado operativos de manera coordinada y logrado decomisos históricos en NL, Tamaulipas y Coahuila

Como nunca antes, el noreste mexicano ha sido escenario de decomisos histórico de huachicol durante este 2025, bajo una nueva administración federal.

En tan solo ocho meses de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) ha asegurado casi 34 millones de litros de huachicol en el noreste del país, equivalente a llenar casi 14 albercas olímpicas.

La cantidad de hidrocarburos decomisada hasta el momento es equivalente a llenar el tanque de 675,397 vehículos, considerando que el tanque promedio tiene una capacidad de 50 litros de gasolina. Eso equivale a casi el 30% del padrón existente en Nuevo León que es de 2 millones 458,678 (incluyendo todo tipo de vehículos).

Expertos en materia de seguridad afirman que estos golpes son estratégicos para debilitar a la delincuencia organizada pues el tráfico de huachicol es parte de su “combustible” con que retan al estado por lo que piden que esta política anticrimen no sólo siga, sin que se robustezca.

Como resultado de operativos diversos coordinados entre fuerzas federales y estatales en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas se dieron estos decomisos de diversos combustibles.

De igual manera a una alberca olímpica le caben 2 millones 500,000 litros de agua, es decir, que con la cantidad del decomiso de huachicol en lo que va del año es posible llenar 13 albercas completas y 51% de otra.

Se trata de un total de 33 millones 769,897 de litros de huachicol, que de acuerdo con datos de la FGR esta incautación podría ser equivalente a un valor de $67 millones 539,794 pesos.

El pasado miércoles 6 de agosto, INFO7 dio a conocer que por fin están dando frutos la lucha contra el huachicol pues en lo que va de este año, la ordeña se ha reducido en 27% en Nuevo León y cerca de 20% en todo el país, de acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), Observatorio Ciudadano con sede en Puebla.

El golpe más fuerte se realizó en Tamaulipas donde se recuperaron 17 millones 089,897 en cuatro operativos.

El primero fue el pasado 31 de marzo donde se decomisó más de 12 millones de litros provenientes de un buque que arribó en costas tamaulipecas y posteriormente camiones de carga fueron interceptados en el municipio de Altamira.

En Coahuila, se decomisaron un total de 15 millones 480,000 de litros de combustible de procedencia ilícita, en dos diligencias distintas.

El aseguramiento más grande de ambas intervenciones se registró en las inmediaciones de una estación ferroviaria en Saltillo, donde fueron encontrados 96 carrotanques detenidos sobre las vías, con un total de 11 millones 520,000 litros de combustible.

Con información de elhorizonte.mx