Rompen puerta y roban negocio en el Centro de Monterrey

Un negocio de perfumes ambientales fue robado en el Centro de Monterrey; cinco personas habrían participado y la pérdida se estima en 500 mil pesos.

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Un negocio de venta y fabricación de aromatizantes ambientales fue cristaleado por ladrones que se apoderaron dinero en efectivo, herramientas y equipo de cómputo en el Centro de Monterrey.

El botín estimado, de acuerdo con estimaciones de los propios encargados, sería de $500 mil pesos.

Cámaras de videovigilancia muestran cómo un hombre en solitario destruye la puerta principal a las 6:36 de la mañana del martes e ingresa al establecimiento.

Tras varios minutos con múltiples productos dejando expuesta la entrada.

Durante el transcurso del día otras cuatro personas también entraron para saquear el local, según trascendió.

Los videos evidencian, por ejemplo, que para las 8:00 am un par de jóvenes cometieron múltiples botellas de perfume a sus mochilas.

El robo ocurrió sobre la calle Zuazua, entre Washington y Modesto Arreola.

La alarma del local no se activó cuando el primer delincuente destruyó la entrada, por lo que fue hasta horas más tarde que se dio aviso a las autoridades cuando vecinos observaron el cristal roto.

“Hace un mes también nos robaron, teníamos una maceta de decoración afuera y se la llevaron, primero una y luego otra.

“Además en varias ocasiones ya habían intentado forzar la puerta”, compartió una de las encargadas.

Para las 12:00 de mediodía la Policía de Monterrey había logrado la captura de un sospechoso.

Al negocio, de nombre Aromaxia, se desplegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones.