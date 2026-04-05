Rompe récord de beneficios otorgados en centros comunitarios

Con exposiciones de arte, cultura y educación, exhibiciones deportivas y muestras culinarias fue como Secretaría de Igualdad cerró su primer trimestre

La Secretaría de Igualdad e Inclusión impuso un nuevo récord en servicio y talleres brindados durante el primer trimestre de este 2026 al otorgar más de 70 mil servicios a través de Centros Comunitarios.

Durante los primeros tres meses, la dependencia estatal benefició a más de 31,630 personas.

Con exposiciones de arte, cultura, educación y tecnología, exhibiciones deportivas y muestras culinarias en los 47 centros comunitarios, la dependencia dio el cierre al primer trimestre de talleres tras registrar esta cifra récord.

Esta marca supera la registrada en el mismo periodo del 2025, cuando se brindaron más de 67 mil beneficios e incrementaron lo logrado en los primeros tres meses del 2024.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión cuenta con 47 centros comunitarios, 28 en el área metropolitana en los municipios de Monterrey, Santa Catarina, Guadalupe, Apodaca, Escobedo y Juárez, y 19 en la zona rural en los municipios de Sabinas Hidalgo, Allende, Cadereyta, Cerralvo, China, El Carmen, Galeana, General Terán, Zuazua, Higueras, Linares, Montemorelos, Pesquería, Salinas Victoria, Santiago, Bustamante y Zaragoza.