Rompe récord brigada de testamentos de Miguel Flores

La brigada de testamentos gratuitos 2025 rompió récord al atender a casi 11 mil ciudadanos, un 400% más que en ediciones anteriores

La brigada de testamentos gratuitos 2025 marcó un récord al atender a cerca de 11,000 ciudadanos, lo que representa un incremento del 400% en comparación con ediciones anteriores.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, informó sobre el éxito de esta iniciativa, cuyo objetivo primordial es brindar certeza jurídica y tranquilidad a las familias del estado.

Debido a la masiva afluencia y la gran demanda ciudadana, Flores anunció un cambio significativo en la periodicidad del programa: ahora se hará trimestralmente.

"Normalmente se hacía un evento al año, pero viendo la afluencia, organizaremos más brigadas para que más neoleoneses tengan hogares tranquilos, herencias seguras y que Nuevo León siga ascendiendo", adelantó Flores.

Con el objetivo de maximizar el impacto y la cobertura, este tipo de eventos se estarán realizando ahora de manera trimestral, buscando garantizar que un mayor número de ciudadanos pueda contar con un testamento, transformando el esfuerzo de una vida en un verdadero beneficio para sus herederos.

En su balance, Flores Serna extendió un agradecimiento a las instituciones y personas que hicieron posible el evento.

“Quiero agradecer profundamente a los notarios, al Registro Civil, al Instituto de Adultos Mayores, al Instituto Registral y Catastral, así como a todo el equipo de la Secretaría General de Gobierno y a las dependencias que hicieron posible esta brigada.

En especial, mi reconocimiento es para todas y todos los ciudadanos que acudieron a este gran evento”, expresó el funcionario.

El funcionario estatal enfatizó que el propósito fundamental de la brigada es asegurar que el patrimonio familiar se herede sin conflictos.

"Muy agradecido y contento, como lo dijo el gobernador, es injusto que muchas familias trabajen por tantos años para lograr un patrimonio y que, por no acudir a eventos como este, dejen un problema en lugar de un beneficio", señaló.

Subrayó la importancia de la prevención legal para las familias de la entidad.