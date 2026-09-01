Rodrigo Montemayor renuncia a bancada de Morena

Montemayor estaba bajo un proceso de investigación por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que le había suspendido sus derechos partidistas

Rodrigo Montemayor, diputado local, informó mediante sus redes sociales que se separaría de la bancada de Morena para convertirse en legislador independiente de la 4T.

La decisión se da luego de acusar a Morena de usar el miedo como instrumento.

“Me separo del grupo legislativo de Morena”, expuso. “El miedo como instrumento, contra mí y contra los demás legisladores. Hoy se acaba. Me asumo como legislador independiente de la 4T”.

Montemayor estaba bajo un proceso de investigación por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que le había suspendido sus derechos partidistas por no votar a favor del juicio político que inició el Congreso en contra del gobernador Samuel García.

“Hoy tengo un proceso abierto en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de un partido al que ni siquiera pertenezco. Es un proceso que ni se cierra ni se resuelve: se mantiene abierto, disponible para activarse cuando les convenga”, afirmó

El legislador independiente aseguró que los aspirantes a coordinador estatal de la 4T: Clara Luz Flores, Tatiana Clouthier, Jesús Elizondo, Felipe de Jesús Cantú y Waldo Fernández lo apoyaron para seguir su corazón y sus principios para la decisión que tomaría en el futuro.