Rodrigo Montemayor acusa a Morena de operar con el miedo

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena entró al análisis de pruebas y alegatos en el proceso sancionatorio que mantiene contra los diputados

Al acusar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) no le permitió la conciliación, Rodrigo Montemayor, diputado local morenista, acusó al partido de una persecución política.

Mediante un comunicado, el legislador expuso las razones por las que no votó en la Comisión Anticorrupción, junto con el PRI y PAN, a favor del juicio político en contra del gobernador Samuel García.

Aseguró que buscó a Alejandro Murat Hinojosa, delegado de Morena en Nuevo León, pero no obtuvo respuesta.

También precisó que, aunque no es militante de Morena, compareció de frente ante la Comisión de Honestidad; sin embargo, cuestionó que no hayan atendido sus alegatos y solo se hayan enfocado en el desahogo de pruebas.

“Esto empieza a parecer menos un procedimiento de justicia interna y más una persecución política contra quien se mantuvo fiel a la línea de la dirigencia nacional. Y a la persecución no se le responde con miedo; se le responde con verdad”, expresó. “Una izquierda liberal se construye con debate y convicción; lo que estamos viendo empieza a parecerse, peligrosamente, a un partido que utiliza el medio como forma de operar. ¿No veníamos todos huyendo de eso?”.

Ayer la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena entró al análisis de pruebas y alegatos en el proceso sancionatorio que mantiene contra los diputados Mario Soto y Montemayor. Este proceso avanzó luego de que no se lograra una conciliación.

Montemayor advirtió que así como hoy se juzga a García, el PRI y PAN también buscarán enjuiciar a quienes estén en Morena.

“Como todos sabemos, pronto llegarán al Congreso más solicitudes de juicio político. Ahora les tocará a los perfiles de Morena ser “juzgados””, afirmó “¿Qué hará Morena entonces? ¿Sancionará a quienes se nieguen a acompañarlas, o reconocerá que la línea correcta siempre fue la que dio inicialmente la Presidenta de Morena: no ser comparsa del PRIAN?

Tanto a Soto como a Montemayor se les suspendieron sus derechos partidistas luego de que se les acusara de no votar a favor del juicio político que inició el Congreso en contra de García.

Incluso, por este caso, Soto renunció a la coordinación de la bancada de Morena.