Rodada de bikers invade el centro de Monterrey

Por: Carlos Enríquez 28 Enero 2026, 23:01

De acuerdo con los reportes, la rodada se desarrolló sin un control visible y provocó afectaciones momentáneas a la vialidad

Una rodada protagonizada por cientos de motociclistas tomó diversas calles del centro de Monterrey, donde participantes realizaron maniobras peligrosas que quedaron evidenciadas en videos difundidos a través de redes sociales. En las grabaciones, compartidas por usuarios y automovilistas, se aprecia a los bikers desplazándose en grupo por vialidades del primer cuadro de la ciudad, realizando arrancones, levantando la motocicleta en una sola llanta y circulando a alta velocidad, incluso invadiendo carriles y rebasando entre vehículos en movimiento. De acuerdo con los reportes, la rodada se desarrolló sin un control visible y provocó afectaciones momentáneas a la vialidad, además de situaciones de peligro que quedaron registradas en los videos difundidos en plataformas digitales.