Rodada de bikers invade el centro de Monterrey

Una rodada protagonizada por cientos de motociclistas tomó diversas calles del centro de Monterrey, donde participantes realizaron maniobras peligrosas que quedaron evidenciadas en videos difundidos a través de redes sociales.
En las grabaciones, compartidas por usuarios y automovilistas, se aprecia a los bikers desplazándose en grupo por vialidades del primer cuadro de la ciudad, realizando arrancones, levantando la motocicleta en una sola llanta y circulando a alta velocidad, incluso invadiendo carriles y rebasando entre vehículos en movimiento.
De acuerdo con los reportes, la rodada se desarrolló sin un control visible y provocó afectaciones momentáneas a la vialidad, además de situaciones de peligro que quedaron registradas en los videos difundidos en plataformas digitales.