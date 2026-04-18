Robos a persona mantienen ligera baja; reforzarán operativos

Uno de los acuerdos tomados en la Mesa de Construcción de la Paz fue mantener reuniones permanentes con los secretarios de Seguridad de la zona metropolitana.

Ante la incidencia de robos a persona en el área metropolitana, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, anunció un reforzamiento de operativos preventivos y una coordinación total entre corporaciones municipales, con el objetivo de frenar y desarticular a las bandas dedicadas a este delito.

Luego de que la semana pasada se analizara el comportamiento de este delito, el funcionario explicó que durante marzo influyeron diversos eventos masivos que generaron una mayor población flotante, situación que suele impactar en este tipo de incidencias.

“Como bien lo comentan, días recientes tuvimos un evento masivo que trae una población flotante y otro tipo de conductas. Ya hemos analizado el porqué de estas circunstancias”, señaló.

¿Qué acciones se acordaron en la Mesa de Construcción de la Paz?

Escamilla Vargas indicó que, ante este panorama, uno de los acuerdos tomados en la Mesa de Construcción de la Paz fue mantener reuniones permanentes con los secretarios de Seguridad de toda la zona metropolitana.

Detalló que estos encuentros se realizarán al menos cada fin de semana con el objetivo de diseñar estrategias conjuntas enfocadas en la prevención y reducción del robo a persona.

“Vamos a tener una reunión permanente, al menos cada fin de semana, con todos los secretarios del área metropolitana para establecer acciones preventivas para la reducción de este tipo de delitos”, explicó.

¿Cómo buscan frenar a las bandas delictivas?

El titular de Seguridad estatal afirmó que las autoridades están convencidas de que mediante la coordinación regional será posible contener esta incidencia delictiva e identificar a los grupos responsables.

“Vamos a trabajar para poder hacer la contención y desarticulación de cualquier grupo o banda que esté realizando este tipo de eventos”, puntualizó.

¿Qué se espera para abril tras los eventos masivos?

Las autoridades estatales prevén que durante abril el comportamiento del delito pueda modificarse tras concluir la temporada de eventos masivos registrados en marzo, lo que permitiría evaluar el impacto de las nuevas estrategias implementadas.