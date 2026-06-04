Robo queda impune; denuncian liberación de ladrón en San Nicolás

De acuerdo con el afectado, las cámaras de vigilancia captaron el ingreso de la persona al inmueble y posteriormente su salida con diversos objetos.

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Un vecino de la colonia Constituyentes de Querétaro, Quinto Sector, en el municipio de San Nicolás, denunció la falta de seguimiento a un caso de robo a casa habitación, luego de que una persona a la que identifica como probable responsable fuera retenida por policías municipales y posteriormente liberada.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo 24 de mayo en una vivienda ubicada sobre la calle Melchor Ocampo número 231, dondearma u un hombre presuntamente ingresó al domicilio y sustrajo una pistola de impacto valuada en aproximadamente 10 mil pesos, además de otras herramientas.

De acuerdo con el afectado, las cámaras de vigilancia captaron el ingreso de la persona al inmueble y posteriormente su salida con diversos objetos.

“Fueron dos ocasiones, una fue el domingo 24 y otra el martes 26. Era la misma persona, traía las mismas características y una gorra con los mismos colores y logotipos”, relató Eduardo Morales.

El denunciante explicó que días después observó en calles de la misma colonia a una persona cuyas características coincidían con las que aparecían en las grabaciones, por lo que solicitó apoyo a elementos de la Policía de San Nicolás.

“Fue en el cruce de Aquiles Serdán y 21 de Noviembre cuando me percato que viene la persona y trae las mismas características y la gorra con la que lo identifico. Le hago el señalamiento a una patrulla que iba pasando y lo detienen”, comentó.

Sin embargo, aseguró que los oficiales le informaron que no podían proceder por el delito de robo debido a que en ese momento el hombre no portaba los objetos que habían sido reportados como sustraídos.

“Me dicen que no le pueden hacer nada porque no trae el producto. Lo único que podían hacer era detenerlo por una falta administrativa en lo que yo presentaba la denuncia”, afirmó.

Morales señaló que posteriormente acudió ante la Fiscalía para interponer una denuncia formal contra Jesús “N”, de 28 años, alias “El Mariachi”, a quien identifica como el probable responsable de los hechos.

“Mira, yo puse la denuncia correspondiente directamente a la persona, con nombre y domicilio. Al momento en que fue detenido me comentaron que ya traía varias denuncias y que era una persona agresiva”, sostuvo.

Según el entrevistado, proporcionó a las autoridades la información sobre los objetos robados y entregó evidencia fotográfica y videográfica relacionada con el caso. No obstante, aseguró que no ha recibido información sobre avances en la investigación.

“No se hizo presente la autoridad para darle seguimiento a las denuncias y salió libre, completamente libre”, expresó.

El vecino manifestó preocupación por la seguridad de su familia debido a que teme que puedan registrarse nuevos incidentes.

“Mi mamá a veces se queda sola en la casa y mi hermano y yo trabajamos. Tenemos temor de que vuelva a suceder algo similar”, indicó.

Asimismo, aseguró que personas de la colonia le han informado sobre presuntos avistamientos del hombre señalado en distintos sectores del municipio.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que den continuidad a las denuncias y refuercen las acciones de investigación.

“Que sigan los protocolos y que se pongan en los zapatos de los ciudadanos. Lo único que pedimos es que se les dé seguimiento a todas las denuncias, porque tampoco he tenido respuestas de cómo va el caso”, concluyó.