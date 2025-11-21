Robo en segundos es captado por cámaras en Santa Mónica, Juárez

Sin mostrar prisa ni forzar la unidad, el sujeto aprovecha un aparente descuido para abrir la puerta del lado del copiloto.

Las cámaras de seguridad instaladas en la calle San Germán, en la colonia Santa Mónica del municipio de Juárez, registraron un robo que ocurrió en apenas unos segundos y que ha encendido las alertas entre los vecinos.

En las imágenes, que circulan entre habitantes del sector, se observa a un individuo vestido completamente de negro caminar con tranquilidad hacia una camioneta blanca estacionada frente a un domicilio.

Una vez dentro, sustrae herramienta que se encontraba en el interior del vehículo y posteriormente se retira del lugar con la misma calma con la que llegó.

Los vecinos buscan difundir el material con el fin de alertar a la comunidad y prevenir que incidentes similares se repitan en la zona.