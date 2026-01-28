Robo de tráiler desata persecución en Ex Hacienda El Cañada

Personal de movilidad intentó marcar el alto al operador de la pesada unidad. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso, iniciándose la persecución

Una persecución se registró la noche de este martes en el municipio de Escobedo, luego de que el conductor de un tráiler se negara a detener la marcha cuando circulaba por la carretera a Colombia, lo que derivó en una intensa movilización hasta calles de la colonia Ex Hacienda El Cañada.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos se presentaron alrededor de las 21:00 horas, cuando personal de movilidad intentó marcar el alto al operador de la pesada unidad por motivos que no han sido precisados. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y continuó su trayecto, iniciándose la persecución sobre dicha vialidad. Trascendió que la unidad fue robada momentos antes por lo que se inicio la persecución.

Durante el seguimiento, el tráiler tomó rumbo hacia la colonia Ex Hacienda El Cañada, donde al internarse en el sector derribó varios postes, causando daños a la infraestructura urbana. Finalmente, la unidad quedó varada, situación que fue aprovechada por el conductor para descender y huir del lugar a pie.

La persecución contó con el apoyo de elementos de PróxPol, quienes resguardaron la zona tras el abandono del tráiler, mientras se realizaban las labores correspondientes para asegurar la unidad y evaluar los daños ocasionados.

Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado la detención de alguna persona tras el presunto robo de la unidad, ni se ha informado si el vehículo presentaba irregularidades o transportaba algún tipo de sustancia ilegal. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades