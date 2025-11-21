Info 7 Logo
Roban vivienda y se llevan joyas en Monterrey

Por: INFO 7

20 Noviembre 2025, 10:00

A pesar de darse cuenta del robo, un empleado reportó los hechos ocho horas después a la policía de Monterrey

En base a las investigaciones se estableció que el robo fue cometido en la casa marcada con el número 416 de la calle Atzcapozalco en la colonia Álamos de Corregidora.

Se dio a conocer que el afectado salió de su casa a las seis de la mañana del miércoles y regresó a la media noche.

El dueño del domicilio se percató que él o los ladrones forzaron la ventana posterior de la casa .

Al ingresar al domicilio se percató que le habían robado relojes, dinero, una bocina y otros artículos.

Sin embargo el reporte  de los hechos lo realizó hasta las ocho de la mañana del jueves a la policía de Monterrey.

Unidades del grupo de proximidad de esta corporación se acercaron hasta la casa.

Los oficiales confirmaron que él o los delincuentes habían entrado por la parte trasera de la casa.

