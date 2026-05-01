Roban vehículos en fraccionamientos de Apodaca y Juárez

Vecinos solicitaron a las autoridades mayor vigilancia y recorridos preventivos, al considerar que los delincuentes actúan con total facilidad.

Vecinos del fraccionamiento Privada Dominio, en el municipio de Apodaca, denunciaron una serie de robos de vehículos captados por cámaras de seguridad, donde se observa la facilidad con la que los presuntos responsables logran cometer los atracos.

El primer caso ocurrió al interior de Privada Dominio, donde las cámaras registraron el momento en que una persona se acerca a la caseta de vigilancia, levanta la pluma de acceso y sale detrás de otro automóvil, logrando robar una camioneta de color rojo sin que se activara algún protocolo de seguridad.

Un segundo hecho se reportó en el fraccionamiento Privada Triana, sector cercano a Privada Dominio y también ubicado en Apodaca.

Tras el reporte del primer robo, vecinos comenzaron a organizarse y revisaron grabaciones de seguridad, detectando otro atraco. En este caso, fue robado un vehículo blanco tipo Chevy.

Las imágenes muestran a un sujeto con sudadera negra y gorra del mismo color, quien desciende del automóvil, abre la pluma de acceso y sale del fraccionamiento sin complicaciones.

Posteriormente, gracias a la coordinación vecinal, otras cámaras captaron al que sería el mismo presunto responsable caminando por una zona ubicada en los límites de Apodaca y Juárez.

En las imágenes se observa cómo el individuo se sube a una camioneta roja y se la lleva.

Los tres robos ocurrieron en sectores colindantes entre ambos municipios.

Ante el incremento de estos hechos, vecinos solicitaron a las autoridades mayor vigilancia y recorridos preventivos, al considerar que los delincuentes actúan con total facilidad y sin aparentes consecuencias, afectando directamente la seguridad y patrimonio de las familias de la zona. Las investigaciones continúan y hasta el momento no se reportan personas detenidas.