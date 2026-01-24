Roban vehículo y desatan balacera al norte de Monterrey

Trascendió que en el robo habrían participado tres individuos, quienes presuntamente portaban armas de fuego. Una persona resultó herida

Un violento robo de vehículo derivó en una persecución y un intercambio de disparos durante la madrugada al norte de Monterrey, hechos que concluyeron con la detención de una persona en la colonia Constituyentes del 57.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 01:40 horas, cuando un automóvil Nissan Versa color azul fue despojado con violencia sobre la avenida Rodrigo Gómez, en su cruce con Cuautla, en la colonia Valle Morelos. Trascendió que en el robo habrían participado tres individuos, quienes presuntamente portaban armas de fuego.

Tras el reporte, los presuntos responsables habrían sido ubicados sobre la avenida Fidel Velázquez, donde se les marcó el alto; sin embargo, hicieron caso omiso y continuaron la marcha, lo que desató una persecución que se prolongó hasta la avenida Bernardo Reyes. En ese trayecto se registró un intercambio de disparos que generó momentos de tensión entre vecinos de la zona.

La persecución culminó en el cruce de Privada Adolfo López Mateos, en la colonia Constituyentes del 57, donde se reportó la detención de un joven presuntamente relacionado con los hechos. De manera extraoficial, se indicó que un vehículo Honda Civic color blanco habría arribado al lugar para facilitar la huida de los otros dos implicados.

En el sitio fueron localizados más de 20 casquillos percutidos, evidencia del enfrentamiento armado que mantuvo en alerta a residentes del sector durante varios minutos.

Trascendió que aproximadamente una hora después de estos hechos se reportó el arribo de una persona con heridas de bala al Hospital Universitario, la cual de manera preliminar se presume podría estar relacionada con el robo del vehículo y la persecución registrada al norte de la ciudad.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de lo ocurrido e iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los demás involucrados, bajo el principio de presunción de inocencia.