Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°
EN VIVO

Nuevo León

Roban varios objetos valiosos en casa de San Pedro

Por: Danea Lázaro

11 Agosto 2025, 20:22

05

05

Compartir

Fueron los dueños de la vivienda quienes alertaron a los uniformados quienes arribaron para inspeccionar la zona y comenzar con la búsquedas de posibles pistas

Roban varios objetos valiosos en casa de San Pedro
Publicidad

Un robo a un domicilio movilizó a los elementos de seguridad a las calles Río Ganges 694, en la colonia Fátima, en el municipio de San Pedro Garza García.

Fueron los dueños de la vivienda quienes alertaron a los uniformados quienes arribaron para inspeccionar la zona y comenzar con la búsquedas de posibles pistas.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 7.33.32 PM.jpeg

Se informó que entre las pertenencias robadas, se encuentran artículos de joyería, seis relojes, dos tabletas y un CPU.

Al momento se desconoce el o los responsables, sin embargo, ya se comienza con la investigación correspondiente.

Comentarios