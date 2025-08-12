Roban varios objetos valiosos en casa de San Pedro

Fueron los dueños de la vivienda quienes alertaron a los uniformados quienes arribaron para inspeccionar la zona y comenzar con la búsquedas de posibles pistas

Un robo a un domicilio movilizó a los elementos de seguridad a las calles Río Ganges 694, en la colonia Fátima, en el municipio de San Pedro Garza García.

Fueron los dueños de la vivienda quienes alertaron a los uniformados quienes arribaron para inspeccionar la zona y comenzar con la búsquedas de posibles pistas.

Se informó que entre las pertenencias robadas, se encuentran artículos de joyería, seis relojes, dos tabletas y un CPU.

Al momento se desconoce el o los responsables, sin embargo, ya se comienza con la investigación correspondiente.