Roban unidad de Protección Civil de Monterrey; ladrón escapa

La unidad oficial de PC fue localizada minutos más tarde abandonada en una zona residencial, mientras que el presunto responsable logró escapar.

Un intenso despliegue policiaco se registró durante la noche entre los municipios de Monterrey y San Pedro, luego del robo de una unidad oficial de Protección Civil de Monterrey, la cual fue localizada minutos más tarde abandonada en una zona residencial, mientras que el presunto responsable logró escapar.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, cuando elementos de auxilio atendían un reporte en los carriles exprés de la avenida Constitución, a la altura de la avenida Benito Juárez, en el centro de Monterrey.

Mientras los rescatistas realizaban las labores correspondientes, un hombre presuntamente aprovechó un descuido para subir a la unidad identificada como PCM57, encenderla y huir del lugar, lo que desató una movilización inmediata por distintas vialidades del área metropolitana.

Testigos señalaron que la camioneta fue vista inicialmente circulando por la avenida Lázaro Cárdenas con dirección al sur, para después retornar y enfilar hacia la avenida José Vasconcelos, ya en territorio sampetrino. Posteriormente continuó por Gómez Morín rumbo al sector cercano a Chipinque.

Fuentes indicaron que durante todo el trayecto la unidad fue monitoreada mediante sistema GPS, además de cámaras de videovigilancia de los centros de control de Monterrey y San Pedro, lo que permitió seguir sus movimientos en tiempo real.

Finalmente, la unidad fue encontrada abandonada sobre el cruce de las calles Xochimilco y Janitzio, en la colonia Valle de San Ángel Sector Mexicano, en San Pedro. La puerta del vehículo se encontraba abierta al momento del hallazgo.

Tras el arribo de policías municipales de San Pedro y Monterrey, se implementó un operativo de búsqueda en calles aledañas y en una zona boscosa cercana, debido a versiones de que el sospechoso corrió hacia el área de Chipinque para escapar.

La unidad fue retirada con apoyo de una grúa y puesta a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones y el análisis de cámaras de seguridad para identificar y ubicar al probable responsable.