Roban tráiler estacionado en una pensión en Escobedo

El robo de un tráiler que se encontraba estacionado en una pensión en el municipio de Escobedo fue reportado por los propietarios.
De acuerdo a la información proporcionada, se trata de un tráiler Kenworth con placas de circulación 49LA3E SPF y placa de Texas R788689.
Los afectados señalaron que los presuntos asaltantes ingresaron durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 4:40 horas, a la pensión donde se encontraba estacionado.
Los afectados por el robo dijeron ya interpusieron la denuncia ante la Agencia Estatal de Investigaciones para que se inicie con los procedimientos de averiguación.