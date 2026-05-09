Roban restaurante “La MantaRayados” en Guadalupe

El presunto responsable habría robado dinero en efectivo, aunque hasta el momento no se ha precisado la cantidad exacta además de diversos aparatos electrónicos

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Un restaurante ubicado sobre la avenida Las Torres, en el municipio de Guadalupe, fue víctima de un robo durante la madrugada de este viernes, hecho que ya es investigado por las autoridades.

Se trata del negocio conocido como “La MantaRayados”, un establecimiento frecuentado por aficionados del Club de Futbol Monterrey.

El propietario dio a conocer el caso mediante un video de cámaras de seguridad, en el que presuntamente se observa a un hombre ingresar al lugar y cometer el hurto.

Roban efectivo y aparatos electrónicos

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable habría robado dinero en efectivo, aunque hasta el momento no se ha precisado la cantidad exacta, además de diversos aparatos electrónicos, entre ellos televisores que se encontraban dentro del restaurante.

Autoridades mantienen investigación

Tras la denuncia, elementos de seguridad ya realizan las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar al presunto responsable, mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.