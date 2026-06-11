Roban por segunda ocasión negocio en centro de Monterrey

Horas después de denunciar un robo, dueño llegó a su negocio de materiales para construcción y descubrió que por segundo día fue víctima de otro robo

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En menos de 24 horas un negocio de materiales para construcción fue saqueado por segundo día consecutivo por delincuentes en el centro de la ciudad.

El local con razón social Desarrolló comercial de materiales, se ubica en el cruce de las calles Modesto Arreola y Héroes del 47.

El o los ladrones cometieron el primer robo la madrugada del martes llevándose material para la construcción.

Durante este robo, desconectaron el equipo de cámaras de seguridad y se dieron a la fuga.

Apenas tenía unas horas de haber interpuesto la denuncia por robo, cuando al llegar hoy a su negocio, el comerciante se sorprendió al ver que por segundo día consecutivo había sido el blanco denuncia un nuevo robo.

En esta ocasión y sabiendo que las cámaras estaban desconectadas forzaron la puerta de acero.

Ingresaron y se apoderaron de bultos de recubrimiento, una pantalla, varios artículos y hasta una cabeza de venado disecado.

No conformes se llevaron dos sillas y dejaron un camino de stuco sobre la banqueta y sobre material se observa las huellas de calzado de los delincuentes.

Por las evidencias que fueron encontradas en el lugar, se presume que el o los ladrones estacionaron un vehículo sobre la calle Héroes del 47.

El robo provocó la movilización de efectivos de la policía de investigación de Monterrey.

El local se localiza a una cuadra de Paseo Santa Lucía hacia el oriente del primer cuadro de la ciudad.