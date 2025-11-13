Roban perro de complejo departamental en el centro de Monterrey

La familia afectada no ha realizado una denuncia ante las autoridades, ya que esperan sea devuelto por las personas que se lo llevaron

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una familia que vive en el centro de Monterrey sufrió el lamentable robo de su perrito Pug, esto en plena luz del día luego de que dos personas lo sustrajeran desde la puerta de entrada al complejo departamental donde viven.

La madre de familia, Jessica Sanchez Sanchez, explica como fue que se dieron cuenta de que la mascota hacía falta.

“Me percató que mi perro ya no está y comúnmente él nunca se sale, pero bueno, hay la posibilidad que se pudo haber salido”.

Fue cuando revisaron las cámaras de seguridad que se dieron cuenta de lo que realmente había ocurrido.

“Al parecer se lo lleva un señor con playera blanca, pantalón negro. Siguiente que pasa cuando ya lo lleva el perro, totalmente tiene toda la ropa submarina y me comentan que sí que era un hombre y una mujer”.

La familia no ha realizado una denuncia ante las autoridades, pero solo tienen una petición a las personas que se llevaron a su perrito.

“Realmente lo que quiero es que me lo devuelvan y sin tema de poner alguna denuncia. Ellos saben que en qué lugar lo tomaron y en dónde, entonces yo creo que no hace falta exhibirlo como total”.

Y es que lo único que quieren, es tener de regreso a un miembro de su familia.

“Es parte de la familia de nosotros y sobre todo que mi niño pues hubiera de ver cómo está”.