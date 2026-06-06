Roban papelería durante la madrugada en Cumbres

Trabajadores señalaron que al ingresar encontraron la caja registradora alterada, además de legajos y carpetas esparcidos

Una papelería ubicada en la colonia Cumbres Primer Sector fue blanco de un robo durante la madrugada de este viernes, luego de que una persona ingresara al establecimiento tras presuntamente inutilizar los sistemas de alarma y forzar los accesos principales.

Los hechos fueron detectados poco antes de las nueve de la mañana, cuando empleados arribaron al negocio localizado en el cruce de Sexta Avenida y Paseo de los Leones para iniciar sus actividades y encontraron daños en la entrada principal.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona que ingresó al local habría roto los vidrios frontales de las puertas para acceder al interior del establecimiento, donde posteriormente manipuló diversas áreas del negocio.

Trabajadores señalaron que al ingresar encontraron la caja registradora alterada, además de legajos y carpetas esparcidos en la parte frontal del inmueble, evidencias que hacían presumir que el lugar había sido revisado en busca de dinero u objetos de valor.

Hasta el momento no se ha precisado el monto de lo sustraído ni los artículos que pudieron haber sido robados, por lo que los encargados del establecimiento continuaban revisando el inventario para determinar las afectaciones.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, trascendió que los afectados no tenían intención de presentar una denuncia formal ante las autoridades, por lo que los oficiales se retiraron posteriormente del lugar.

El caso quedó sin personas detenidas y será decisión de los propietarios del negocio interponer o no la denuncia correspondiente para que se inicien las investigaciones.