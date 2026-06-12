Roban negocio en edificio de la colonia Del Valle

En el lugar se encontraba personal del instituto de criminalista y servicios periciales, tratando de localizar indicios que permitieran esclarecer el crimen.

Un robo de equipo, herramientas médicas y dinero en efectivo fue reportado en un negocio ubicado en un edificio de oficinas y departamentos de la colonia Del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García.

El hecho ocurrió en el establecimiento Molder & Skin, localizado en el tercer piso de un inmueble de ocho niveles, sobre la calle Río Tamazunchale, entre Calzada del Valle y Río de la Plata, en el citado sector sampetrino.

De acuerdo con el reporte emitido por el C4 municipal, una o más personas ingresaron al local tras causar daños a un vitral, de donde sustrajeron diversos objetos de valor. Hasta el momento, el monto de lo robado se mantiene como desconocido.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron información con los afectados.

En el lugar se encontraba personal del instituto de criminalista y servicios periciales, tratando de localizar indicios que permitieran esclarecer el crimen.

El caso quedó bajo investigación y hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del robo.