Roban negocio durante la madrugada en San Nicolás

Del lugar sustrajeron 121 mil pesos en efectivo, un iPad con valor aproximado de 11 mil pesos, tres botellas de vino valuadas en 2 mil 550 pesos y electrónicos

Un robo a negocio fue reportado la mañana del miércoles en el establecimiento Legendarios, donde los responsables lograron apoderarse de dinero en efectivo, equipo electrónico y mercancía, además de causar diversos daños al inmueble.

El hecho ocurrió sobre la avenida Rómulo Garza número 1116, en el cruce con la calle Juan Morales, en la colonia Hacienda Los Morales, tercer sector.

En el lugar se entrevistó con el encargado afectado, David Alejandro G., de 48 años de edad, quien se desempeña como capitán general del establecimiento.

El hombre señaló que al arribar para la apertura del negocio se percató de daños visibles en la malla ciclónica del estacionamiento, la cual se encontraba doblada, así como de la puerta principal de emergencia, la misma que fue forzada.

Tras una revisión inicial, el afectado reportó el faltante de una caja fuerte que contenía 121 mil pesos en efectivo, un iPad marca Mac con valor aproximado de 11 mil pesos, tres botellas de vino valuadas en 2 mil 550 pesos, así como un matricial y un módem con un costo estimado de 2 mil 500 pesos.

También se detectaron daños en el circuito electrónico de las cámaras de vigilancia.

El encargado refirió que la noche anterior cerró las instalaciones alrededor de las 00:00 horas, por lo que presume que el robo ocurrió durante la madrugada.

Al momento del arribo de las autoridades no se contaba con información sobre los presuntos responsables, por lo que iniciaron con las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.

Al sitio acudieron elementos de servicios periciales para el levantamiento de evidencias.

El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones y la determinación del monto total de los daños.