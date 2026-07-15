Roban negocio de reparación de computadoras al sur de Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, los encargados encontraron completamente destrozada la puerta principal de vidrio del establecimiento

Un negocio dedicado a la venta y reparación de computadoras portátiles fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes en una plaza comercial ubicada al sur de Monterrey.

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Garza Sada y Géminis, en la colonia Contry, donde los propietarios descubrieron el ilícito al llegar para iniciar su jornada laboral.

De acuerdo con los primeros reportes, los encargados encontraron completamente destrozada la puerta principal de vidrio del establecimiento, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades.

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y comenzar con las primeras investigaciones.

De manera preliminar se informó que los responsables ingresaron al local tras romper el acceso principal y sustrajeron varias computadoras portátiles, además de dinero en efectivo cuyo monto no había sido determinado.

La zona fue resguardada por los oficiales mientras personal de servicios periciales realizaba las diligencias correspondientes y recababa indicios que permitan identificar a los responsables.

Las autoridades revisarán las cámaras de videovigilancia de la plaza comercial y de los negocios cercanos como parte de las investigaciones para establecer la mecánica del robo y dar con el paradero de los presuntos delincuentes.