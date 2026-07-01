Roban más de 330 mil pesos a adulta mayor tras irrumpir en casa

El atraco fue reportado en una vivienda en la colonia Praderas de Agua Fría, en Apodaca, donde los atracadores amenazaron con prenderle fuego

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Durante la mañana de este martes una adulta mayor fue víctima de un violento robo al interior de su domicilio en la colonia Praderas de Agua Fría, en el municipio de Apodaca, luego de que varios delincuentes la amenazaran con prenderle fuego para obligarla a entregar más de 330 mil pesos en efectivo.

El atraco fue reportado en una vivienda ubicada sobre la calle Moisés Sáenz, en el número 4045, hasta donde presuntamente llegaron los responsables con información precisa sobre el dinero que guardaba la víctima.

La afectada fue identificada como Margarita Gallegos García, de 72 años, quien de acuerdo con información extraoficial había vendido recientemente un terreno, obteniendo por dicha operación poco más de 330 mil pesos.

Las primeras indagatorias señalan que muy pocas personas tenían conocimiento de esta venta, por lo que una de las líneas de investigación apunta a una posible filtración de información desde el círculo cercano de la mujer.

Según los reportes, los delincuentes ingresaron al domicilio y de inmediato comenzaron a exigir el dinero. Para amedrentarla, presuntamente le arrojaron un líquido inflamable mientras la amenazaban con prenderle fuego si no cooperaba.

Además, le mostraron al menos dos armas blancas para incrementar la presión durante el asalto, provocando que la adulta mayor cediera ante el miedo.

Temiendo por su vida, Margarita terminó entregando el efectivo, tras lo cual los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Aunque la víctima no sufrió lesiones físicas, el robo violento le dejó una fuerte afectación emocional y psicológica debido al nivel de intimidación empleado por los responsables.

La investigación del caso quedó a cargo de la Agencia Estatal de Investigaciones, que busca establecer cómo los delincuentes obtuvieron información tan específica sobre el dinero.