Roban maletín con dinero y laptop tras cristalazo en Monterrey

El presunto responsable tomó del interior un maletín que, de manera preliminar, contenía entre 20 y 30 mil pesos en efectivo

A plena luz del día y bajo la vigilancia de cámaras de seguridad, un hombre cometió un robo tipo cristalazo en el estacionamiento de un negocio de accesorios y refacciones para automóviles, en la colonia Nuevo Repueblo, al sur de Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, sobre la calle León Guzmán, cerca de la avenida Garza Sada.

De acuerdo con los primeros informes, un empleado de aproximadamente 35 años llegó al establecimiento a bordo de una camioneta tipo pick up en color blanco, propiedad de la empresa de ingeniería GeoProject. Mientras realizaba una compra, un hombre se acercó al vehículo y golpeó la ventana del lado del copiloto hasta romperla.

El presunto responsable tomó del interior un maletín que, de manera preliminar, contenía entre 20 y 30 mil pesos en efectivo, además de una computadora portátil. Tras apoderarse de sus pertenencias, el hombre huyó aparentemente a pie hacia calles de la colonia Nuevo Repueblo.

Al lugar se movilizaron elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido. También acudieron agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes recabaron indicios y entrevistaron al empleado afectado.

Las autoridades podrán apoyarse en las cámaras de vigilancia de los establecimientos ubicados en la zona, así como en las cámaras del C4 instaladas sobre la avenida Garza Sada, para tratar de establecer la ruta que siguió el presunto responsable y avanzar en su identificación y localización.