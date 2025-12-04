Info 7 Logo
Roban local de 'tragamonedas' en avenida Juárez en Monterrey

Por: Danea Lázaro

03 Diciembre 2025, 07:17

El local “la original cascada millonaria” utilizado como entretenimiento con máquinas tragamonedas, fue el blanco de los amantes de lo ajeno.

Elementos de seguridad se movilizaron a la zona centro de Monterrey luego de recibir un reporte de robo a un local ubicado en la avenida Juárez.

El local “la original cascada millonaria” utilizado como entretenimiento con máquinas tragamonedas, fue el blanco de los amantes de lo ajeno.

En el cruce de Matamoros y avenida Benito Juárez, se situaron elementos de la policía de Monterrey, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones, para comenzar con las investigaciones necesarias y conocer al o los responsables del robo

