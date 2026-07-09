Roban laboratorio en Centro de Monterrey tras entrar por techo

Fueron los trabajadores del laboratorio quienes, al arribar a sus labores durante la mañana, descubrieron los daños y avisaron a las autoridades

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Durante la madrugada de este miércoles, un laboratorio ubicado en el Centro de Monterrey fue blanco de un robo, luego de que presuntos delincuentes ingresaran al inmueble a través del techo y lograran abrir la caja fuerte para apoderarse de dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron en el laboratorio marcado con el número 1441 de la calle Matamoros, entre las calles 20 de Noviembre y Degollado Sur.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los responsables habrían entrado por el techo del establecimiento y se dirigieron directamente a la caja fuerte, de donde presuntamente sustrajeron alrededor de 65 mil pesos en efectivo.

Fueron los trabajadores del laboratorio quienes, al arribar a sus labores durante la mañana, descubrieron los daños, tanto en el acceso por el techo como en la caja fuerte, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, quienes realizaron las primeras diligencias. Posteriormente, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales ingresó al inmueble para recabar indicios que permitan esclarecer el robo, además de entrevistar a los propietarios y empleados del laboratorio.

En la fachada del establecimiento no se observaron daños visibles.

La zona donde ocurrió el robo está rodeada de comercios y viviendas que cuentan con cámaras de videovigilancia. Además, avenidas cercanas como Venustiano Carranza disponen de cámaras del C4 de Monterrey, cuyas grabaciones podrían contribuir a la investigación.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas participaron en el robo. Asimismo, las autoridades investigan si, además del dinero en efectivo, los presuntos ladrones sustrajeron equipo, materiales u otros objetos del laboratorio.

El establecimiento únicamente cuenta con una cámara de seguridad instalada en una de sus puertas laterales.