Roban joyería en Guadalupe, se llevan plata 925

El hurto habría sido cometido el fin de semana, aprovechando que este local, con el nombre de "Jezaneitz”, no estuvo abierto al público

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Este lunes se reportó el robo a una joyería en una plaza comercial en el municipio de Guadalupe.

El hurto habría sido cometido el fin de semana, aprovechando que este local, con el nombre de "Jezaneitz”, ubicado en la avenida Juárez a la altura de la calle 5 de Mayo, no estuvo abierto al público.

El o los ladrones se llevaron joyería de plata 925, de la denominada plata esterlina.

La Policía Ministerial realiza labores de investigación y levantamiento de huellas para dar con el o los responsables.

En el atraco, no hubo destrozos ni daños en el establecimiento, dentro de plaza comercial de nombre "Pada".

Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe custodian la entrada al negocio.

Agentes de la Policía Ministerial entrevistaron a las empleadas, pero no ha sido posible calcular el monto del robo.

Extraoficialmente, trascendió que se sospecha de una empleada de reciente ingreso que, al parecer, ya no regresó a laborar.

Supuestamente, la excolaboradora se habría quedado con un juego de llaves de la puerta de la joyería.