Roban iglesia en Montemorelos; se llevan artículos eléctricos

Una iglesia Pentecostés Evangélica fue visitada por los ladrones en Montemorelos y se llevaron artículos eléctricos del interior del templo.

Una iglesia fue visitada por los ladrones en Montemorelos y se llevaron artículos eléctricos del interior del templo.

Los hechos se registraron durante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 5:30 de la mañana, en el templo llamado Monte Sinaí, una iglesia pentecostés evangélica localizada en la colonia José María Morelos por la calle Reynaldo Gutiérrez.

Los ladrones que fueron captados por las cámaras de seguridad se trataba de dos hombres que se cubrieron el rostro.

Para ingresar al templo con un palo de madera, forzaron la puerta principal para abrirla y entrar a cometer el robo.

De acuerdo a los afectados, señalaron que fueron varios los artículos que se robaron del lugar.

Los ladrones se llevaron entre los objetos: Un bajo eléctrico marca Ibanez color chocolate con un valor aproximado a los 5 mil pesos.

Una guitarra eléctrica marca Fender de color amarillo con verde oscuro con valor aproximado a los 10 mil pesos.

Tres micrófonos inalámbricos marca Shure, color negro con plateado, con un valor aproximado a los 23 mil pesos.

Un proyector marca NEC color blanco con un valor de 8 mil 500.

Elementos del departamento de periciales recabaron pruebas en la iglesia y la policía local acordonó el perímetro.

Los afectados denunciaron el robo en las instalaciones de la Fiscalía para que detengan a los dos presuntos delincuentes.