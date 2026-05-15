Roban equipo de cómputo en oficina de San Nicolás

Luego de destrozar las cámaras de seguridad, delincuentes ingresaron a una oficina y se apoderaron de computadoras y artículos de valor.
El robo fue reportado la mañana del jueves en un inmueble ubicado en la calle Benito Juárez y Castilla en la colonia Nuevo Periférico en San Nicolás.
A los delincuentes no les importó que las oficinas de un negocio de audio automotriz se encuentren en una calle principal de la colonia y la cual entronca con la avenida Universidad.
Para llevar a cabo el robo tuvieron todo el tiempo que quisieron para forzar la puerta principal, llegar hasta la parte posterior del inmueble, destrozar las cámaras de seguridad y apoderarse hasta el momento de una computadora.
De la misma forma salieron por la puerta principal hacia la calle Juárez y se dieron a la fuga sin que una patrulla pasara por el lugar.
Personal de Servicios Periciales llegaron al sitio del robo e iniciaron las pesquisas en torno a los hechos.
Los detectives de recolección de evidencias tomaron fotografías de la puerta dañada y de las cámaras.
Además de las huellas que podrían haber quedado en el interior del inmueble.