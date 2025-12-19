Roban dos notarías y oficinas de abogados en San Jerónimo

El atraco se reportó durante la mañana de este jueves en las oficinas ubicadas al poniente de Monterrey, lo que provocó la movilización de autoridades

Dos notarías públicas y oficinas de abogados fueron robadas en la colonia San Jerónimo, en el municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron en la calle José Luna Ayala, donde se ubican la Notaría Pública número 125 y la 145, así como las oficinas legales Castelazo Albin, hasta donde arribaron sujetos desconocidos para cometer el atraco.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes saquearon y desordenaron los inmuebles, provocando diversos daños en el interior.

Trascendió que en la Notaría 125 los responsables intentaron sustraer una caja fuerte, sin lograrlo, mientras que en la Notaría 145 únicamente causaron quebraron un vidrio.

Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, así como si los presuntos responsables lograron llevarse documentación o papelería relevante.

El área permanece resguardada por elementos de la Policía de Monterrey, mientras personal autorizado entra y sale de las instalaciones para realizar las revisiones correspondientes.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este robo.