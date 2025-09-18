Roban dos millones de pesos a cliente de un banco en Guadalupe

La víctima salió de una sucursal bancaria ubicada en la calle Tolteca, casi en su cruce con la avenida Juárez, cuando fue interceptado por dos hombres

Un cuentahabiente fue víctima de un violento asalto por parte de dos hombres que lo despojaron de dos millones de pesos al salir de un banco en Guadalupe.

Los hechos se registraron este miércoles entre las 11:30 horas y las 12:00 horas en la colonia La Fuente.

Según información preliminar, la víctima salió de una sucursal bancaria ubicada en la calle Tolteca, casi en su cruce con la avenida Juárez, cuando fue interceptado por dos hombres que lo despojaron de un maletín negro en donde estaban los dos millones de pesos.

La víctima describió que uno de los asaltantes llevaba puesto un cubrebocas y gorra, mientras que el otro solo llevaba puesto un cubrebocas. Uno de ellos portaba un arma de fuego tipo escuadra con la que amenazó al hombre.

Las autoridades realizan rondines en calles de la colonia para ubicar alguna cámara de seguridad cercana a este punto para establecer hacia dónde se dirigieron estos presuntos asaltantes.