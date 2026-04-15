Roban casa de empeño en el centro de Monterrey

Trascendió que, pese a que el negocio contaba con sistemas de seguridad, según lo indicaba una placa visible, las alarmas no se activaron.

Un grupo de hombres ingresó durante la madrugada de este lunes a las instalaciones de una casa de empeño ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero, cerca de su cruce con la avenida Colón, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, los individuos forzaron los accesos y rompieron los cristales de una ventana contigua a la puerta principal para poder entrar al inmueble. Los vidrios quedaron esparcidos en la zona de estacionamiento del establecimiento.

Trascendió que, pese a que el negocio contaba con sistemas de seguridad, según lo indicaba una placa visible, las alarmas no se activaron.

Asimismo, las cámaras de vigilancia no se encontraban en funcionamiento, únicamente había una apuntando hacia la puerta, lo que impidió la generación de alguna alerta durante el robo.

Fue hasta la mañana de este día, con la llegada de los empleados, cuando se percataron de lo ocurrido y dieron aviso a los números de emergencia.

De manera preliminar, se estima que el monto de lo robado asciende a aproximadamente 250 mil pesos, sin embargo, la cifra podría aumentar, ya que aún no se determina si también fue sustraída mercancía del lugar.

Al sitio acudieron en primera instancia elementos de la Policía de Monterrey y posteriormente personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para iniciar las investigaciones.