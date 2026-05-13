Roban carriola de bebé en San Nicolás; buscan a responsable

Los afectados consideran que se trató de un delito de oportunidad, debido a que el individuo aprovechó el acceso abierto para entrar rápidamente al domicilio

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Habitantes de la colonia Portal del Roble denunciaron el robo de una carriola para bebé ocurrido durante la noche del pasado 8 de mayo, cuando un hombre ingresó a una vivienda y sustrajo el artículo aprovechando que la puerta de la cochera se encontraba abierta.

El hecho fue captado alrededor de las 10:40 de la noche y, de acuerdo con los afectados, el presunto responsable vestía ropa deportiva, aparentemente como si regresara de hacer ejercicio.

Según la denuncia, el sujeto caminó hacia la colonia Nogalera tras cometer el robo. Los propietarios señalaron que el hombre llevaba short, playera, una toalla sobre el hombro y una especie de maleta deportiva.

Los afectados consideran que se trató de un delito de oportunidad, debido a que el individuo aprovechó el acceso abierto para entrar rápidamente al domicilio y llevarse la carriola.

Además, mencionaron que, por la vestimenta y la zona por donde huyó, existe la sospecha de que pudiera acudir a algún gimnasio ubicado sobre la avenida Morenita Mía.

A través de redes sociales, la familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar la carriola o identificar al responsable, pidiendo que cualquier información sea reportada a las autoridades o enviada de manera anónima.

“Ni te preocupes por el anonimato, pero al ser un delito de oportunidad y por lo robado, ese sujeto es todo menos peligroso”, expresaron los afectados en su mensaje difundido en plataformas digitales.