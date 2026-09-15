Roban carnicería en Guadalupe; se llevan caja registradora

El robo fue descubierto por empleados que acudieron por la mañana para comenzar su jornada laboral y encontraron dañada la entrada del establecimiento

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Una carnicería fue blanco de un robo durante la madrugada, luego de que delincuentes forzaran los accesos del negocio en el municipio de Guadalupe.

El hecho se registró en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Plutarco Elías Calles y Chetumal, en la colonia Infonavit La Joya.

El robo fue descubierto por empleados que acudieron por la mañana para comenzar su jornada laboral y encontraron dañada la entrada del establecimiento.

Los presuntos responsables rompieron los candados de la cortina de acero y destrozaron la puerta de vidrio para ingresar al negocio.

Según versiones preliminares, del sitio también se llevaron la caja registradora, aunque hasta el momento no se ha precisado el monto de lo robado.

Además, según varias fuentes policiales, los delincuentes dañaron el centro de carga del establecimiento, aparentemente con la intención de interrumpir el suministro eléctrico y dejar fuera de funcionamiento las cámaras de vigilancia.

Las autoridades ya investigan el robo y buscan establecer la identidad de los responsables.