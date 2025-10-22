Roban camioneta de personal en San Pedro; hay un detenido

Las autoridades municipales y agentes ministeriales investigan si este robo fue premeditado o se trató de un acto impulsivo.

La Policía de San Pedro detuvo a un hombre acusado de robar una camioneta de personal de un hospital privado. Los hechos se registraron sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Doctor Atl en la colonia Valle Oriente, a la altura de un hotel. La información preliminar de esta movilización señala que afuera del Hospital Zambrano se encontraba una camioneta de personal prendida, cuando el sospechoso se sube y sale huyendo del hospital. Fue el mismo personal quien dio aviso a las autoridades y la Policía de San Pedro inició una persecución por un kilómetro y logró detener al sospechoso. Las autoridades municipales y agentes ministeriales investigan si este robo fue premeditado o se trató de un acto impulsivo.