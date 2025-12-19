Roban cajero del Banco Bienestar en Montemorelos

Se presume que él o los ladrones realizaron el robo durante la madrugada, ya que amanecieron con la puerta abierta y las gavetas del cajero sustraídas

El robo a un cajero del Banco Bienestar en Montemorelos se registró durante esta mañana.

Las empleadas llegaron al banco como de costumbre para realizar la apertura y se percataron de que el cajero se encontraba completamente dañado.

La policía local de Montemorelos hizo acto de presencia en el lugar para las investigaciones correspondientes y recabar datos.

No se sabe si al interior de las gavetas contaban con dinero en efectivo, pero el cajero estaba completamente dañado al momento en que los ladrones cometieron el robo.

Los encargados del Banco de Bienestar hicieron acto de presencia para las investigaciones correspondientes con las autoridades de la policía local.